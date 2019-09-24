傳源文化藝術團今年再度獲選苗栗縣傑出演藝團隊，28日將於苗北藝文中心演藝廳，以年度新作《呼吸》訴說傳統文化的改變與式微。

苗栗縣政府文化觀光局升級藝文場館營運，並扶植在地藝文團隊，今年辦理貓裏表演藝術節，規畫10場售票的藝文劇團展演及4場免費戶外音樂會，打造精彩藝文饗宴。

文觀局指出，傳源文化藝術團由團長郭志翔、副團長陳光明及一群熱愛自己文化及歌舞的原住民青年成立，雖非正統表演科班出身，但演出卻充滿了自身原民樂舞特色及大膽突破性的演出，讓觀眾看見並沉浸這群原民青年對於自身文化的執著及認同。

傳源文化藝術團推出年度新作《呼吸》，訴說當土地由綠色逐漸轉為土灰色，如泰雅族老人紋面逐漸消失，臉上除了歲月的皺紋，早已無最初引以為傲的印記，文化面相正逐漸改變與式微，將呈現如何在現代與傳統之中調整呼吸，用祖靈的氣息守護傳統。

縣府今年為鼓勵藝文場館演出節目朝向「使用者付費」方向邁進，與在地店家合作推出優惠，購票欣賞之觀眾填寫問卷即可兌換優惠券一份。

文觀局指出，傳源文化藝術團演出將於28日晚間7點在苗北藝文中心演藝廳登場，即日起可於兩廳院售票系統售票，票價為200元，邀請民眾一同欣賞在地舞團年度精彩製作。詳細訊息可於苗北藝文中心、苗栗縣政府文化觀光局網站、「傳源文化藝術團」臉書查詢。

(中時 )