網友曝「最貴的一餐」經驗，真相太慘烈。（摘自PTT）

你願意為一餐美食付出多少？或者應該問，你願意為一餐付出多少代價？日前網友在PTT上分享了一個慘痛又鼻酸的故事，表示他最近吃了「最貴的一餐」，可這餐既不是和牛，更不是松露。正當大家都好奇到底是吃了什麼美食，才發現原PO根本不是吃了什麼美食，而是可怕的「假牙」。得知真相的網友們不禁想抽張衛生紙為原PO擦擦眼淚、並拍拍他肩，同時強忍著笑意，對他說聲「您辛苦了」。

世界無奇不有，PTT也是，日前網友在PTT笨版發表了他又慘又好笑的看牙經驗，原PO自己因為出車禍撞斷牙齒，由於斷的是門牙，所以更要求完整對齊。不巧，等著最後校準作業結束就能固定假牙位置時，醫師不小心手滑，假牙就這麼落入了原PO的嘴裡，而他太過緊張，竟將全新尚未使用過的假牙「吞了」。

日前網友在PTT上分享了一個慘痛又鼻酸的故事，表示他最近吃了「最貴的一餐」，既不是和牛，也不是松露。（示意圖／shutterstock）

本以為最慘的就是吞了一個上萬的假牙，然而後續卻更加慘淡。可憐的原PO，可沒有多餘的錢再做一顆，在跟醫師商談後，醫師給了一個出乎意料的指示：要原PO試著「大出來」。沒錯，就是要他在便便裡找出遺落的假牙。

這是個不得不做的決定，原PO自己也知道，要怪也只能怪自己，硬生生吞下了本應該好好躺在門牙位置上的假牙。在他假牙仍停留在體內的幾天，原PO甚至被朋友封上了「大便假牙怪」的封號，不僅如此，每次的「排便」他都得放置在托盤上一一翻找、檢視有沒有假牙的下落。

不過皇天不負苦心人，在原PO努力不懈挖了3天的便便後，終於找到了那個不屬於存在排泄物的物品，終於放下心中的大石的原PO忍不住心中的雀躍，表示「絕對是人生最爽的時刻之一，跟大學上榜差不多爽，比多益金證爽太多了」。

看到原PO失而復得的努力收穫，網友們紛紛恭喜他、祝賀他的成功，希望，原PO記得那顆「便便牙齒」還得裝回他嘴巴裡呢。

在跟醫師商談後，醫師給了一個出其不意的指示，他要原PO試著「大出來」，沒錯，就是要他在便便裡找出遺落的假牙。（摘自PTT）

(中時電子報)