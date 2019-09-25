最近世界各地吹起一股「開箱照」風潮，連校園也趕搭潮流，頭城國中在教師節前夕安排師生模擬在課堂上的情形，拍了一組「上課開箱照」，因動作相當逗趣寫實且十分有立體感，受到各方好評，恐將會引發另一股校園「開箱照」風潮。

全球這股「開箱照」風潮的起端是瑞士蘇黎世警察局，照片中陳列了警車、交通錐、員警裝備及2名平躺在地上的警員，仿效一般商品的開箱照，因為相當有趣，立即引發全球各國警、消單位紛紛仿效，之後又進一步擴展到民間單位，台灣甚至有殯葬業者也加入同樂。

頭城國中這組上課「開箱照」，老師手拿著教鞭在台上賣力地講課，台下的學生有的認真聽講，有的則趴在桌上睡覺，還有調皮一點的男生則在玩紙飛機、互丟紙團，真實地呈現課堂內學生上課的情形，也讓看到照片的人都不禁會心一笑；更受人讚許的是，在精心設計下，畫面的呈現相當有立體感，可說是「開箱照2.0」版。

拍照的師生是頭城國中訓育組長張以鈴自己的班，張以鈴說，同事平常都會閒聊，最近「開箱照」正夯，又加上教師節將至，於是大家討論之後就決定拍一組「教室開箱照」來祝賀教師節，將教室內的各種元素：老師、學生及學生在校園內每天都會接觸的物品，以稍微誇大的場景設計呈現出來，

張以鈴笑說，為了擺出那個上課的動作，自己的腰幾乎要閃到，其實班上學生都很乖，並沒有照片中那麼調皮，只是為了畫面效果稍做誇大處理，而這組照片也是全班總動員，花了一堂課的時間完成，由10名志願的同學、加上校長林惠珠也全力支持參與，讓學生們順利完成全校獨一無二極具紀念性的照片。

(中時 )