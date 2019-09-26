炭烤、鹽酥雞都是民眾喜愛的宵夜首選，街頭巷尾不乏看見這些攤販的蹤影，不過有網友發現，賣炭烤的店家遠遠不如賣鹽酥雞的店家，表示「明明賣的東西差不多，為何開鹽酥雞店、炭烤店的比例差那麼多」？引起熱議，網友認為最關鍵的原因來自於「成本」。

有網友發現，賣炭烤的店家遠遠不如賣鹽酥雞的店家，表示「明明賣的東西差不多，為何開鹽酥雞店、炭烤店的比例差那麼多」？（摘自PTT）

據網友透露，開炭烤店的火都要一直開著，整個晚上生意不好也得花固定營業成本；而鹽酥雞店可以有客人再開火油炸。另外，速度上炭烤真的花太多時間了，真正的炭烤要慢慢烤，比鹽酥雞單純炸一炸的工法繁雜許多，導致現在外面炭烤店很多也改為「炸完再烤」節省時間，讓業者吃不消。

網友表示「就算沒客人也必須準備這麼多燃料」、「反正多了一個烤字，價格就提高5-10元」、「路邊很多炭烤都假的，都先炸再烤」、「炭烤吃功力而且時間成本高」、「又貴又不會飽」。

在網友們激烈討論的同時，更有位前炭烤攤子老闆直接現身說法，透露炭烤店現在沒落的原因。他表示4,5年前在電影街賣的時候，生意可好得不得了，一天可創萬元收入、過年期間更可達到日賺3萬的盛況！甚至幫助他在5年內還完500萬的債務及負擔全家一切生活所需。

造成炭烤店由盛轉衰的原因是因為近年「環保意識抬頭」，常常被檢舉炭烤產生的油煙，這是最困擾、同時最難處理的。（資料照）

而造成炭烤店由盛轉衰的原因是因為近年「環保意識抬頭」，常常被檢舉炭烤產生的油煙，這是最困擾、同時最難處理的。而出餐速度也為人詬病，突然一次來6份單沒辦法像炸的直接都下去那麼簡單，人力成本自然也會更高。

(中時電子報)