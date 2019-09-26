對國安會研判大陸可能在年底前再斷交我1到2個邦交國，蔡英文總統今天表示，已請外交部加強各方面作業，務必全力鞏固邦交，對總統府諮議傳出購買私菸，她說，這與目前司法機關所調查的私菸案是兩件不同性質的事情，沒有涉及到刑事責任。

蔡英文今天出席「世界台灣商會聯合總會第25屆年會暨第3次理監事聯席會議」開幕典禮，會後接受媒體聯訪。

針對年底前可能再傳斷交，以及美參議院外交委員會通過《台北法案》等，蔡英文表示，中國以斷我國外交為手段，對我們實施各式各樣的施壓，這是長久以來的作法，尤其在選舉期間，我們也都不能排除任何的可能性。

她說，這段時間已請外交部同仁，特別加強各方面的作業，務必全力鞏固邦交。至於很多與我們理念相近、支持台灣的國家，也都在各方面幫助我們，強化我們國民的信心。

外傳在台港生聲援反送中，在各大學被中國學生攻擊，蔡英文指出，政府已在全面了解這些事情，我們是一個民主國家，可以包容不同意見，但是不能接受暴力，依這個原則，相信主管機關都會很積極地來處理。

近日「論文門」爭議不斷，媒體也詢問蔡英文昨天參訪音樂串流平台KKBOX時分享了當年寫論文時聽的歌，蔡英文說，她在不同的年代，當然有聽不同的歌，Sheena Easton是她記憶深刻的西洋歌曲歌手。在她唸書的年代，廣播每天都在播Sheena Easton的歌，甚至於廣播介紹鄧麗君時，提到亞洲的鄧麗君就等於英國的Sheena Easton，讓她印象特別深刻。

總統府官員昨天遭爆在蔡英文出訪時也購買了37條免稅菸，蔡英文表示，在機上購買免稅菸品與目前司法機關所調查的私菸案兩件是不同的性質。昨天檢方也說明，目前司法所調查的是涉及刑事責任的9700條菸品。

至於飛機上的免稅商品或免稅菸品，她說，這不在刑事的追訴範圍，因為沒有涉及到刑事責任。但如果說在行政罰上有必須要進行的裁罰，相信主管機關也都會做相關的調查，並進行裁罰。

有關台鐵普悠瑪列車翻覆事件，司機員尤振仲認為沒有調查清楚，包括台鐵的管理文化，以及他所交的一些證據都消失了。對此，蔡英文表示，會請行政院特別注意，並督導現在正在處理的主管機關，也會特別注意相關當事人的說法，務必在處理的過程中沒有偏頗，完成調查。

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