黃捷臉書。（摘自黃捷臉書）

高雄市鳳山區公所28日舉辦九九重陽活動，國民黨總統參選人、現任高雄市長韓國瑜也到場參加，就在韓前腳一走，時代力量市議員黃捷也到來，但在接受媒體採訪時，竟遭到多名韓粉包圍，更有激進韓粉怒罵「垃圾」，有的甚至作勢要打黃捷，所幸在警方護衛下，沒有更激烈衝突發生。黃捷離開後，發表文章表示，要對這些韓粉提告！

黃捷於臉書發文表示，早上多位韓粉包圍她，對她辱罵多次「垃圾」，說她「沒水準」、「最沒品」，對著她比倒讚，甚至越罵越靠近，作勢要動手。個人榮辱是小事，但韓粉這些不理性的行為已經不是第一次，衝進議會罵議員「臭三八」、寄恐嚇信到服務處，甚至威脅議員的家人，都已經嚴重影響議員進行市政監督的工作了。

黃捷指出，議員在議事廳進行市政質詢是她的責任，若對她的表現不滿意，我一定虛心接受、努力傾聽學習，但這些人不針對市政討論，只是不斷對她進行人身攻擊，並無助社會和諧更對高雄進步沒有幫助。因此她決定要向韓粉提吿，必須讓社會知道，高雄不是一言堂，尊重不同的意見才是民主社會的基本價值。

黃捷再次呼籲韓國瑜，希望韓最在乎的「愛與包容」，能從約束自身的支持者開始，而不是帶頭煽動仇恨，也放任支持者進行恐嚇和威脅！

(中時電子報)