驚悚！南方澳跨港大橋坍塌瞬間 油罐車從橋面摔落起火！ 10:192019/10/01 中時電子報 張達智 、 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 南方澳大橋坍塌，油罐車遭壓起火冒出黑煙。（照片來源：蘇澳鎮公所臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 驚悚！南方澳跨港大橋坍塌瞬間 油罐車從橋面摔落起火！ 南方澳大橋斷裂油罐車起火濃煙密佈 驚悚！宜蘭南方澳跨港大橋今早驚傳坍塌，當時一輛油罐車剛好通過橋上，瞬間跟著橋面坍到海面上，當場起火濃煙密佈，駕駛生死不明。 此外多艘漁船遭壓在橋下，傳出8名漁工受困，已救出5人，另傳20多人受傷，警消緊急搶救中。蘇澳鎮公所也緊急發出聲明，現場目前交通管制中，請讓急救車輛優先通行，非必要勿進入南方澳。 根本絕命終結站！南方澳大橋瞬間崩塌畫面網怕爆 (中時電子報) #南方澳 #現場 #油罐車 #濃煙 #坍塌 也許您會感興趣 推薦閱讀 南臺灣規模第一 現場送驚喜 04:102019/09/27 產業特刊 擱淺郵輪汙染海岸 最高罰500萬 04:102019/09/28 地方新聞 高市祭孔大典 市長韓國瑜全程主祭 10:122019/09/28 政治 小小警察扮柯南抓壞人 體驗犯罪現場開箱趣 12:152019/09/28 生活 《返校》台南會影迷 超高人氣險癱瘓現場 13:222019/09/29 娛樂 全台走透透 好評再加場 04:102019/09/30 產業特刊 沙烏地吉達市高鐵車站大火 至少5人受傷 07:242019/09/30 國際 山區道路落石坍塌 警協助管制 09:132019/09/30 生活 北投溫泉路土石崩落塌陷 整排轎車滑落 01:032019/10/01 生活 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 09:432019/10/01 社會 社會熱門新聞 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 - 社會 驚悚！南方澳跨港大橋坍塌瞬間 油罐車從橋面摔落起火！ - 社會 世界第二座單鋼拱橋 象徵「一生一世」南方澳大橋垮了 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 南方澳跨海橋斷裂 工程界人士：疑強風造成橋面上下振盪 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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