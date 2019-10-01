驚悚！南方澳跨港大橋坍塌瞬間 油罐車從橋面摔落起火！

南方澳大橋斷裂油罐車起火濃煙密佈

驚悚！宜蘭南方澳跨港大橋今早驚傳坍塌，當時一輛油罐車剛好通過橋上，瞬間跟著橋面坍到海面上，當場起火濃煙密佈，駕駛生死不明。

此外多艘漁船遭壓在橋下，傳出8名漁工受困，已救出5人，另傳20多人受傷，警消緊急搶救中。蘇澳鎮公所也緊急發出聲明，現場目前交通管制中，請讓急救車輛優先通行，非必要勿進入南方澳。

(中時電子報)