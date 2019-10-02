過往研究已指出多量攝取紅肉與罹患癌症、心血管疾病之間的關聯，不過紅肉致癌的風險是否高到你必須捨棄它不吃？最新研究認為不必這樣。

美聯社報導，美國醫師學會（American College of Physicians）編輯的「內科醫學年鑑」（Annals of Internal Medicine）昨（1）日刊登有關紅肉的最新研究，這份由各國科學家合力完成的研究認為，食用紅肉對身體健康增加的風險極小、且缺乏確定性，一般民眾不需要為了這層風險戒掉大口吃肉的樂趣，他們甚至建議成人繼續攝取「未加工的紅肉」及「加工肉品」。

研究人員的論據主要基於檢視多份民眾攝取紅肉與發生相關疾病的研究結果，他們發現，居住在北美及西歐的成人，平均每周攝取2至4份紅肉，但是當他們減少攝取量，如每周減少攝取3份紅肉，產生的影響並不是很有說服力，因為每1,000人中，死於癌症的患者僅減少7人。

這份研究剛出爐時就遭受各界批評，反對者批評證據不足，沒有考量到捨棄肉類、改吃蔬食的好處，甚至沒有考慮到那些每天攝取更多紅肉的民眾。批評者反對聲浪之大，甚至罕見要求研究小組將這些批評都處理過，才同意讓這篇報告刊登。

事實上就連研究計畫本身的作者群都意見分歧，14名報告共同作者中，有3名支持減少攝取未加工紅肉及加工肉品，其中1名作者甚至是上述支持延後刊登報告的反對者之一。

不過必須強調的是，這份報告並未指出紅肉或是如培根、熱狗等加工肉品是健康食品，也未建議民眾要更多量地攝取，在檢視多份那些支持紅肉攝取與癌症、心血管疾病有關的過往研究後，該研究的科學人員認為其中的關聯相當薄弱，甚至無法確定紅肉就是罪魁禍首，他們認為患者的其他飲食習慣、生活習慣可能也有造成影響。

(中時電子報)