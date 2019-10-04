台中市政府舉辦2019年「廉能透明獎」頒獎典禮。（盧金足攝）

台中市政府舉辦的2019年「廉能透明獎」得獎名單出爐！西屯區公所以「調解業務創新服務及透明化措施」榮獲公所廉能類優選，西屯區長陳寶雲於國立中興大學接受表揚，由市府祕書長黃崇典代表台中市長盧秀燕頒獎。

黃崇典表示，市府為鼓勵各機關提升現行重大業務的透明、便民程度，進而保障人民知的權利，特別設立「廉能透明獎」針對各機關提案及措施進行評比，今年由專家學家從各機關61件提案中，最後評選出13件得獎提案。

這次得獎提案主題蓋涵蓋多元面向，並與民眾的日常生活息息相關，市府將持續鼓勵各機關將廉能、透明的精神融入日常機關業務中，讓市民對市府團隊施政有感、信心加倍。

廉能透明獎連續舉辦4年，去年首度增設「公所廉能類」獎項，西屯區公所以里活動中心設置「節能來電卡」─用IC儲值卡啟動冷氣並依費率扣款之創意措施，榮獲「公所廉能類」第一名優選作品，今年再以「調解業務創新服務及透明化措施」榮獲公所廉能類第一名優選。

西屯區公所指出，該公所為第一線服務機關致力於強化便民服務及透明化措施，西屯區的調解業務整合了「主動公開資訊」、「簡化作業流程」、「提供便民服務」及「開發整合系統」等多元創新服務及透明化措施，近6年調解成立報送台中地方法院核定率維持100％，連續10年獲得法務部評列為績優調解委員會。

其中，自行開發本市首創的調解業務整合系統，獲台中市政府法制局肯定，經採用架構建置本市各區公所調解業務整合系統，已於2018年全面推廣至本市各區調解委員會，讓市政服務無縫接軌，提升市府整體服務效能。

陳寶雲強調，期許未來繼續秉持「廉能、開放、效率、品質」理念，增加行政透明度、發揮創新的精神及服務的熱忱，以廉能與效率的第一線機關，為市民提供更優質的服務。

(中時 )