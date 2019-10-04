國民黨總統候選人韓國瑜近來民調不斷下滑，選情面臨嚴重危機。可是有韓粉認為，支持韓國瑜的人這麼多，怎麼可能民調下滑，民調是不是有問題？對此，資深媒體人黃暐瀚認為，選戰還有百天，韓國瑜還有贏的機會，且韓國瑜的支持度到現在維持在三成上下，沒有崩盤也是非常厲害的。他指出現在許多支持者是轉為隱性支持韓國瑜，所以無法在民調顯示出來。

對於最近韓國瑜的民調滑落議題，黃暐瀚在廣播節目《POP撞新聞》上表示，近來有很多支持者問他，支持韓國瑜的人那麼多，韓國瑜的民調不可能這麼低呀！是不是民調不準？

對此，黃暐瀚認為，雖然現在韓國瑜民調低迷，但是韓國瑜還是有贏的機會。就舉美國總統川普為例，川普選總統時，當時幾乎全美國所做出的民調都認為川普會輸，僅有一家認為川普可能會贏，但最後結果是川普贏！當時川普勝出，有個因素非常重要，就是當時投給川普的都是勞工階級。因此，勞工階層將會是決定韓國瑜會不會當選最重要的關鍵！

黃暐瀚表示，現在所有媒體都認為韓國瑜會輸，可是如果最後票開出來是韓國瑜贏，那所有媒體不就「叭噗」！那天有沒有可能到來，當然有可能！且現在很多民調，韓國瑜還可以維持在三成上下，沒有崩盤也是非常厲害的。他相信現在許多支持者是轉為隱性支持韓國瑜，所以無法在民調顯示出來。

(中時電子報)