第54屆金鐘獎今晚登場，當中「迷你劇集電視電影男主角獎」由獲得，他在《公視人生劇展第一響槍》中表現亮眼，特別的是本次他擔任頒獎人，皆獎瞬間看到自己得獎不敢相信，拿給一旁的黃姵嘉看，由黃珮嘉念出得獎。

迷你劇集視帝、后由吳朋奉（左）、鍾欣凌（右）獲得。（圖／記者廖映翔攝）

吳朋奉在《公視人生劇展第一響槍》中，演出計程車黃仔的生活，從各式乘客對生活的控訴、妥協及反思，窺視社會的百態並從其家庭生活中呈現現代生活中的各種問題;透過老婆的視角表述家庭主婦對金錢、婚姻的各種不安，以及在面對生活困境時，求助神明和朋友的各種看似荒謬又真實的狀態;女兒面對學校、男友、懷孕的各種麻煩，懵懂的處理與自以為成熟的表象。

吳朋奉獲得迷你劇集男主角獎。（圖／翻攝自金鐘54）

司機、老婆、小孩各有秘密但都隱忍不說，直到司機碰見ㄧ場搶案，打破家庭裡的平靜表象，更勾起了計程司機壓抑許久的非分之想，也以該角色獲得奪下今年金鐘54的迷你劇集影帝。

(中時電子報)