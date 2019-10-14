突尼西亞今天舉行總統大選第2輪投票，出口民調顯示，已經退休的保守派學者薩伊德（Kais Saied）囊括將近77%選票，可望取得壓倒性勝利成為新總統。

瓦塔尼亞電視台（Wataniya）報導引述民調機構Sigma Conseil所做的出口民調，獨立參選的薩伊德奪下將近77%得票率，另一名候選人、媒體大亨卡魯伊（Nabil Karoui）僅拿下23%選票。

突尼西亞9月15日舉行總統大選第一輪投票，當時共有26位候選人，薩伊德以得票率18.4%居首，卡魯伊則以15.6%居次，得票最多的兩人因此進入第2輪決選。

法新社報導，61歲的薩伊德出身於首都突尼斯（Tunis）的一個中產階級家庭，他是法律教授和憲法專家，曾表態支持死刑、定罪同性戀。

薩伊德去年退休後便投入一場非典型的選舉活動，他不舉辦大型造勢集會，反而專注於挨家挨戶拉票。

(中央社)