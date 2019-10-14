國慶連假裡，3天發生2起外送員送餐送到車禍身亡，職安問題引發討論。YouTuber圈圈就實測，3小時接11張，一單抽成70元，賺了770元，比上班時薪高，幸運的是還在同家店一次接到3張單子。但底下有網友留言，戳破外送員好賺的美好泡泡，直言做外送員越來越不好賺，「公司每個月的遊戲規則都不一樣」，大家只能敢怒不敢言，錢越賺越少。勸別把穩定的工作辭了，入行才後悔莫及。

該名正在當外送員的網友分析，3小時賺770元看似好爽，但隱形成本多，像是機車耗損保養、保險、加裝前後行車記錄器、電話費等，以及騎機車真的很危險。網友說，現在外送平台都在調整遊戲規則，目的是為了讓外送員少跑一些單，節省公司成本，「不斷提高獎金件數，更改系統設制，換成另外一種計算方式，拉長里程數，每個月公司的遊戲規則都不一樣，但外送員只能敢怒不敢言。」提醒想入行的人，「外送員最好賺的時期已經過了，開始走下坡。」

此外，另一名當外送員的網友也喊話，不用怕點的少、下雨天外送不好意思等，「點越少我們只會越開心」、「下雨天你不叫外送我們更難過、在雨中等單更哀傷」。

翻攝自 youtube

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(中時電子報)