賴雅妍、曹晏豪近日錄17直播節目《趣你的娛樂》宣傳電影《聖人大盜》。賴雅妍為揣摩角色，試著把曹晏豪飾演的年輕創業家尹子翔想像成自己角色徐菁失散的小孩，才讓她找到演出方向，在拍片現場兩人則以母子相稱，曹晏豪連與白癡公主拍吻戲都向賴雅妍報告，「媽，我今天下午跟一個網紅親嘴了。」賴雅妍聽完直呼，「誰？是誰我看！沒經過我的同意怎麼可以。」

賴雅妍片中跟曾志偉有不少對手戲，她坦承壓力不小，「越接近跟志偉哥拍戲的日子，越多人警告我，你要小心一點，志偉哥很會搶戲！壓力真的好大，到了現場，我覺得志偉哥是很好的監製，也是很好的演員。」回憶當時她分享，「他會用很大的氣場壓迫你，想辦法挖出你內心比較深的那塊；他會希望對手的演員也能達到跟他平起平坐的氣場；他會告訴你，不要擋我，只要順著我走，你就會自然而然被他帶到一種好邪門的氣場。」

賴雅妍（左二）、曹晏豪（右二）上黃鴻升（左）、海芬主持的節目宣傳新片。（趣你的娛樂提供）

主持人海芬已看過《聖人大盜》，看到賴雅妍、曾志偉的對手戲，她感觸很深，「那個當下你們已經不是在演徐菁和太公，而是你們本身就是徐菁跟太公。」在遊戲環節中，主持群逼問曹晏豪與鍾瑶的感情狀況，他靦腆一笑，「很開心，覺得頗自在，我覺得自己某個程度很幸運。」

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