一名男網友發文抱怨說，「看個醫生實在是等很久」，照片透露出讓他等很久的原因。（圖/摘自加藤軍路邊隨手拍 FB）

就診看醫時，遇到人潮眾多，候診或拿藥都得花上一段時間。近日一名網友就PO網抱怨看個醫生實在是等很久，但當他上前查看診間的情況時，立刻就瞬間秒懂了，只見診間裡的女病患擁有姣好身材，「胸器」霸氣壓桌的模樣，讓網友們也揶揄「病情大凶」。

一名男網友在臉書社團「加藤軍路邊隨手拍」發文表示，「看個醫生實在是等很久，無可奈何之下，只能站在一旁看公告跟如何製造養生湯藥」。

他附上一張照片，是一名身穿白T的女病患側影，而且還因為角度的關係，讓她「胸器」整個像是彈出來似的壓在桌面上。原PO暗示，就是因為女病患的身材太好了，才會因此拖慢醫生的看診素肚，間接讓他等這麼久。

網友們看到這張女病患「胸器」直接放桌上的照片，紛紛驚呼「太巨大了吧」、「要爆了」、「腫成這樣太嚴重了吧」、「我相信醫生一定很認真的了解，裡面那位病患的病因！」、「地址在哪裡？我最近身體不適」、「這可能要住院幾天，仔細檢查才行」、「布告欄字太小，我再仔細看看」。

(中時電子報)