Shocking video of female jogger repeatedly DEFECATING outside home.（影/About Everything/YouTube）

太驚人！金髮女慢跑到一半忍不住了，直接脫褲「隨便」，來個大解放，然後她就跑走了，不過，她「犯案」的過程全都被路邊監視器拍下。由於她的行為不止一次，讓澳洲名媛蘿希潔森高（Roxy Jacenko）看不下去，PO網揭露後立刻引發熱議，當地警方表示要介入調查。

綜合外媒報導，澳洲名媛蘿希（Roxy Jacenko）日前在社群網站上貼出這段影片，從中可見一名身穿粉紅上衣、黑色緊身褲的金髮女子晨跑到一半，突然停下腳步，蹲在路旁兩輛車子之間，拉下褲子當場便溺，待「解放」完成後，又速速穿起褲子，然後她就跑走了。

蘿希潔森表示，因為事發地點臨近她的辦公室，居民過去3周內已經發現了謎樣排泄物5次，她們帶著非常困擾的心情調公司閱監視器，才知道竟是一名年輕女子所為。對此，蘿希驚呼「非常令人作噁」、「這樣做真是太可恥了」。她PO網後，詢問眾網友，「有人知道這個人是誰嗎？如果有關於此人的訊息，請與我聯繫」。

影片曝光後，引起許多網友討論，當然少不了一陣撻伐，「太噁心了」，不過也有人關心，「可能是她的身體狀況，不該惡意抨擊這名金髮女子」。最後，該起事件轉交警方處理。據了解，在澳洲的規定，公共場所排泄，最高可被處3個月有期徒刑和600美元罰款（大約新台幣1.8萬元）。

(中時電子報)