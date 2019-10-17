房東列出明細給原PO。（圖／摘自爆料公社二社）

房東太太貼了一張明細，上面寫了計算公式。（圖／摘自爆料公社二社）

在外租屋看到電費帳單金額太高會嚇一跳，一名小資女上網PO文表示7月4日搬入台中一處套房，一開始8月十已經繳了1300元的水電費，直到10月初繳了水電費1300元之後，房東太太卻又突然向她表示9月的租金和水電費都尚未繳納，並列出明細單給她看。結果明細單上竟然直接算了3個月的電費「2285度」，再加上租金，總共17307元，對此，小資女超傻眼，直呼「我前面的錢交給誰了？」

這名小資女在「爆料公社二社」指出，今年7月4日簽完合約順利搬進台中一間套房，雙方簽約定「押金押一個月7500元，連租金也一併繳了，之後8月初租金7500元、水電1300元，我已繳完；9月租金沒繳，水電費也沒繳；10月初租金7500元，水電費1300元已繳完。」

不過，小資女表示，房東太太卻又跟她說9月的租金和水電費她沒繳，小資女就問說要繳多少，沒想到房東太太竟然說「要繳 1 萬 7 千多」。尤其是一看到電費，嚇呆小資女了，立刻反問房東太太。

房東太太貼了一張明細，上面寫了「6/29-9/29房租加電費明細」，計算方式為，應付房租「7500元*3個月=22500」；應付電費「電錶35922度-33637度=2285度；2285度*5.5元=12567元」；實付「8880元*2次=17760元」；結算下來「22500元+12567元-17760元=17307元」。

這樣的計算方式讓原PO直呼在玩文字遊戲，她表示，「欠一個月房租、水電，為何會到快 2 萬？那我前面繳的是誰的房租電費？那又為何電費要從 6 月開始算？為何要全部房租電費加乘除？」原PO認為自己上班12小時，在家時間不多，但短短3個月電費要破萬不合理，因此詢問有沒有網友可以協助？

其他網友看了PO文後回應，「你這個電有很大的問題！除非被偷電或抄錯，不然不可能」、「算法沒錯，只是電費那邊太高了！疑惑是怎麼用的？」對此，小資女補充說明：「那棟3層樓，電表只有一個，去問樓上住2，3樓的人，他們也都回應說電表只有一個，他們每個月也是付一千多」。

有人根據原PO斷斷續續的回應，綜合起來之後出了結論，「電費3個月用了2285度，必須要先確認這個電費數字是大家的總用量？還是妳自己使用的？」最正確的方式是要「扣掉其他套房的人已經付掉的電費」，計算公式應該為「（2285／你們套房數）x5.5-2600（你已經付的電費）+7500」，這位網友點明，會覺得電費很貴，是因為房東太太把整棟的電費都算在原PO的頭上了。

(中時電子報)