推車裡裝的不是商品，而是看起來算重量級的女伴。（圖/摘自爆廢公社）

逛賣場又見有人大喇喇地坐在手推車上，一名網友近日在逛好市多時看到一名長髮正妹盤坐在推車裡，讓她相當傻眼，「這輪椅會不會太大台了！」當時PO文就引起網友論戰，結果隔了一天，又有其他網友見到類似情況，不過這次坐在手推車內的女子擁有重量級身型，照片一出讓萬名網友看傻眼，暴動起來紛紛留言狂批。

成年顧客是否能坐進賣場的手推車裡? 日前有人目擊有一名長髮正妹盤坐在推車裡，於是原PO憤怒上網發文，當時就引起熱議。過沒幾天，又有網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，並且抱怨說：「可以不要這樣嗎？」，照片中的一名男子和正推著購物推車，不過推車裡裝的不是商品，而是看起來是他的重量級女伴。

照片曝光後網友又是一陣撻伐，紛紛歪樓把重點放在想知道該名女子是如何能坐進車內，「我比較好奇，怎麼爬上去的」、「東西都沒位置放了吧」、「沒有翻車嗎」。不過，也有人表示，萬一真是行動不方便，「其實好市多服務台有輪椅可以借的」。

日前有人目擊有一名長髮正妹盤坐在推車裡，於是原PO憤怒上網發文，當時就引起熱議。（圖/摘自爆廢公社）

(中時電子報)