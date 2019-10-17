博愛座問題存在許久，網路上也分成廢除博愛座與反對廢除兩派，近日也再度發生搭車讓座問題，再度引起網友論戰。一名網友搭捷運時，突然被大媽要求讓位，讓他不滿表示「我又沒坐博愛座，現在有位子都不屬於我的嗎」，引發網友熱議。

男網友在臉書《爆怨公社》PO文表示，一名大媽上車之後站在他座位旁，過了兩站大媽突然開口說「這裡有老人，請你起來」，原PO不予理會，只見大媽碎碎念「現在年輕人真沒愛心」，接著就跑去坐博愛座了。

原PO抱怨，表示明明旁邊也都是年輕人，大媽幹嘛挑他噹，自己坐的也不是博愛座，難道現在有位子都不能坐？

網友看到也分成兩派，一派認為原PO不必讓坐：「我只讓身障跟腦殘，問大媽屬於哪種」、「一看就還沒老到不能久站」、「現在倚老賣老霸位的老人太多了，搞到我也不喜歡讓」、「一堆老人現在還要挑位子，要他坐博愛座還會生氣」、「態度不好的我都不會讓」，但也有網友表示：「所以這就是博愛座不能廢除的原因，一般座位一堆人就完全不讓了」、「你以後也會老好嗎」、「要是身體沒不舒服，讓一下會怎樣嗎」。

(中時電子報)