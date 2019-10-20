寶島羽球好手戴資穎今天迎接成功衛冕丹麥羽球公開賽女單冠軍的最後一場考驗，在此之前她於大會安排的小遊戲區放鬆心情，不過遊戲難度挺高的，讓小戴直呼Oh my God！

這個小遊戲類似NBA明星賽技術挑戰賽其中一關把球傳向開好的洞口，考驗球員的傳球準度，丹麥羽球公開賽主辦單位則是把兩隻吉祥物的看板開出4個圓洞，挑戰的選手要站在一定距離外發球，由於洞口有高有低、有大有小，很不容易把球發進洞，小戴嘗試了數球沒有順利進洞，只能不好意思又無奈地笑出聲來，並喊出：「Oh my God！」

戴資穎也透過Instagram分享玩遊戲的影片，並寫道：「這小遊戲真的太難了，看來我得回去再練練~輕鬆一下吧！」

戴資穎今天下午6點要和世界排名第4的日本女將奧原希望爭冠，由於小戴是去年冠軍，有保分力，且跟世界排名在後的山口茜、奧原世界排名積分差距不多，必須完成連霸才能維持世界球后寶座，不然就會被兩位日本女將超越，落到世界第3。

小戴和奧原希望球場下感情不錯，她也送過自己代言的面膜給奧原，兩人生涯交手過9次，小戴5勝4負略占上風，最近一次對決是今年4月新加坡公開賽，當時小戴直落二勝出。

(中時電子報)