澳洲最大幾家報業媒體今天在各家頭版共同刊登看似遭到大幅塗黑的內容，用以抗議近日一項限制新聞自由的法規。對於通常相互競爭的媒體業來說，這是少見的團結舉措。

「澳洲人報」（The Australian）、「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）、「澳洲金融評論報」（Australian Financial Review）等澳洲全國和地方報紙今天頭版內容大多遭到塗黑，宛如一份遭政府審查的機密文件。

路透社和法新社報導，這項由「知情權」（Right to Know）聯盟發起的抗議行動，旨在透過公眾力量向政府施壓三個方向，一是讓記者豁免於嚴格的國家安全法規，二是建立功能適宜的資訊自由系統，三是提高誹謗訴訟的門檻。

澳洲媒體「第九娛樂公司」執行長馬克斯（Hugh Marks）在聲明中表示：「這攸關捍衛每個澳洲人的權利，他們在接收相關資訊、了解政府以他們名義做出重大決定上的權利。」

澳洲新聞集團董事長米勒（Michael Miller）說，民眾「應該永遠要去質疑一個希望限制民眾『知的權利』的政府」。

澳洲憲法並不保障言論自由。澳洲政府2018年強化反間諜活動法時，雖新增條款保障吹哨者，媒體機構表示新聞自由依然受限。

澳洲通訊部長佛萊契爾（Paul Fletcher）今天並未立即置評。澳洲政府先前曾表示，新聞自由是「基本原則」。

「澳洲廣播公司」（ABC）報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）昨天在印尼雅加達表示：「我們永遠深信新聞自由，這是民主自由國家的重要的一環。」

他說，我們「也相信法治、深信無人凌駕於法律之上，包括我和所有人其他人，記者或任何人都一樣」。

澳洲媒體自由之所以受到全球關注，主要是澳洲法院今年曾下令，禁止媒體報導曾掌管梵蒂岡財務的樞機主教派爾（George Pell）兒童性侵罪遭定罪的消息。

部分澳洲媒體報導時因此未加以指名道姓，部分外國媒體因不受澳洲管轄而將派爾點名出來。檢察官如今針對這起審判相關報導，尋求對30多名澳洲記者和發行商罰款或求處徒刑。

今年6月，澳洲媒體自由話題來到沸點，當時警方突襲澳洲廣播公司雪梨總部和一名新聞集團編輯住家，懷疑他們收取國家機密。

警方在這場突襲中檢視澳洲廣播公司約9000分電腦檔案，在新聞集團女性編輯住家進行搜查時，還翻了她擺放內衣的抽屜，引發全球撻伐。

(中央社)