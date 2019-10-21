今年交易大限前(7月31日)，太空人總管魯諾(Jeff Luhnow)誇口他們不必補強，「我們的陣容足以在七戰四勝打敗任何季後賽等級的隊伍。」一支球隊不可能完全沒有弱點，可怕的是太空人看起來就是沒有弱點。

除了傲視聯盟的3巨投韋藍德(Justin Verlander)、寇爾(Gerrit Cole)、葛倫基(Zack Greinke)，太空人的打擊也很強。事實上他們打擊是大聯盟第一，例行賽整體攻擊指數0.848無人能及，排在他們後面的是雙城、洋基、道奇。

牛棚被視為太空人軟肋，不過他們兩度在牛棚對決打敗洋基，信心大增。況且只要先發投手沒爆，或是打線沒熄火，牛棚的壓力就可減輕很多。

世界大賽將由國民對決太空人，國民突破的機會在於他們也有很強的先發投手，「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)、「天才小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)都是名震江湖的強投，薛爾瑟還是韋藍德老虎時期的隊友。

國民寄望的是棒球精神「球是圓的，不打不知道」。太空人帳面數據天下無敵，但是全聯盟最低薪的光芒，居然在分區系列賽(五戰三勝)跟他們相持到第5戰。光芒贏球也很簡單，他們一場打退葛倫基，一場打退韋藍德，就這樣贏了兩場。

太空人總管信心滿滿的原因在於七戰四勝制，如果沒有意外，要先贏太空人4場非常困難。光芒那時候已經是扳倒太空人最好的機會了。ESPN報導，美國賭城開盤非常懸殊，國民是1賠1.95，太空人是2.35賠1。換言之，買國民100元可賺195元，買太空人100元只賺42元，這是2007年以來差距最大的世界大賽賭盤。2007年被看衰的是國聯洛磯，最後果然被美聯紅襪4連勝橫掃。

(中時電子報)