一對香港情侶去年2月來台旅遊時發生爭吵，男方陳同佳動手殺死懷孕女友並藏屍行李箱後棄屍，自己潛逃回港，後來死者父母來台調查才讓案情曝光。這起事件讓香港保安局提出修訂《逃犯條例》，因而引發至今仍為緩解的香港反送中抗議。

引發反送中之亂的港女箱屍命案兇嫌陳同佳(中)。（路透社）

陳同佳因洗黑錢罪在港被逮捕，香港01報導，陳向香港警方坦承，去年2月16日晚上與女友逛完夜市回酒店，二人發生性關係後發生爭執，吵架期間潘女跟陳說自己腹中的小孩是前男友的種，還向他展示了自己跟和陌生男子性交的影片，讓陳整個暴怒動手，抓起潘女的頭撞牆後，活活將她勒死。陳男殺完人後睡了一覺，才把女友的屍體裝進昨晚在夜市買的行李箱後棄屍，自己逃回香港。

後來警方很快發現裝有潘女屍體的行李箱，法醫所在死者腐敗泥狀物檢體中，發現1塊2公分大的小骨骼，經與死者比對DNA，證明是死者生前已懷孕3、4月確實是「一屍兩命」。

(中時電子報)