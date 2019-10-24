福特號航母建造歷程

美國國會山莊傳出的消息稱，美國最先進的福特號(USS Gerald Ford ,CVN-78)航空母艦可能要到2024年才能部署，這意味著福特號5年內無法執行任務，這將會使得美國東岸長期以來的航母部署缺口問題變得更為複雜。

據《美國海軍學院新聞網》(USNI)報導，福特號航母原本計劃的部署日期是2018年，但是這艘航母所應用的一些尖端技術出現不少狀況，因此部署時間表持續往後延。延遲部署的另一個重要原因，是美國國防部決定福特號在首次部署前必須進行全艦衝擊試驗。

延後部署日期的消息是從周二眾議院軍事委員會戰備小組聽證會傳出，這次聽證會上，海軍系統司令部指揮官摩爾(Tom Moore)中將與眾議員艾琳．盧里亞(Elaine Luria )的有一段關鍵對話指出，原訂2018年首次部署的福特號已經延後，目前海軍認為最快的部署日期估計是2024年，當然會盡力設法再提前一些。

報導說，福特號航母預估的部署日期還有待海軍開發與採購助理部長格爾特斯(James Geurts)與海軍作戰部長吉爾迪（Mike Gilday）及摩爾磋商後作出決定。

盧里亞眾議員曾是海軍作戰官員和導彈巡洋艦執行官，她提出目前美國東岸缺乏可部署航母的問題時指出，停靠在諾福克港的福特號航母目前仍只是一艘造價130億美元的核動力浮動駁船，其他的幾艘航母還有一大堆戰備問題，包括：杜魯門號（CVN-75）號戰艦緊急電力問題，喬治布什號（CVN-77）的2年多維修期以及艾森豪號（CVN-69）長期部署等問題，使得正在中東部署的林肯號（CVN-72）找不到接替的航母。

報導說，聽證會上還談及福特電磁式先進武器電梯的認證問題，目前第3座武器升降梯已通過認證，餘下還有8座正在接受認證，預計全部完成還要18個月。

(中時電子報)