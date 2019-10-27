律師謝震武在電視主持政論節目，日前抨擊國民黨總統參選人韓國瑜掀波，他在中市府擔任市府顧問的太太李月娥辭職將於11月1日生效，李月娥雖以台北、台中通勤辛苦，外傳她將出任台南市美術館副館長一職，但未獲李月娥證實，只表示「要回歸博物館專業」，是否由藍營的台中市長盧秀燕，轉與民進黨執政的台南市長黃偉哲合作，李月娥動向備受關注。

台中市長盧秀燕大力拔擢女性，展現女力能量，李月娥今年5月到市府擔任市府顧問，市府表示，李月娥為家庭因素及專業在博館文物，盧秀燕慰留後不得不放人，不涉其他政治因素，這也是市府繼朱蕙蘭、錢怡君之後，第3位離職市府顧問，

李月娥擔任市府顧問，是盧秀燕幕僚中倚重對象，禮遇有加，李投入市政輔佐重任，但她因天天台北、台中通勤，家庭與工作兼顧壓力大，選擇重回博物館管理的相關專長。

市府辦首屆台中購物節成為拚經濟亮點，李月娥投入帶動消費力，日前為啟動海岸地區整體規畫作業，與都發局長黃文彬拜會港務公司台中港務分公司，除了整合雙方行政資源等議題，還有意以其博物館及文史專長，研議擘畫海線新風貌。

市府顧問為盧秀燕核心戰情團隊，提振民調及建設能見度，提供不同思維和方案，近來盧秀燕民調提升，顯見戰力奏效，但之前繼前台中市經發局長朱蕙蘭及資深電視台記者錢怡君擔任市府顧問，在盧市府就任未屆滿1年，相繼以另有生涯規畫離職。

李月娥為市府顧問離職第3人，現傳出她可能接任台南市美術館副館長一職，文化不分藍綠，李月娥專業能力專注博館領域，但因台中市與台南市各為藍綠執政，謝震武重炮轟韓國瑜之後，妻子李月娥的下一步也成為新焦點。

(中時 )