今年初美航母編隊進入南海巡航之際，中共高調試射東風-26導彈

大陸東風-26彈道導彈因射程可達關島，曾經被美媒高度關注並給予「關島快遞」的綽號，這次北京閱兵中雖因非首次亮相，風頭被東風-41與東風-17搶走，但其射程與核常兼備的威懾能力仍為軍事專家所注意。陸媒指出，東風-26打擊精度高，不會用於對付美軍基地等低價值目標，而是專注在威懾航母等大型水面艦艇，即使以10枚東風-26換美國一艘滿載艦載機的航空母艦也非常划算。

據《新浪軍事》指出，東風-26首次在2015年的紀念二戰勝利70年閱兵式上亮相，它的射程在5000-6000公里，採用公路機動式發射的核常兼備彈道導彈。雖然此次北京大閱兵的光環已不及當年，但其威懾作用一點都不弱於今年的網紅東風-17。

報導說，東風-26導彈機動性強，採用固體推進劑與專用儲存箱保存，裝載於12*12的全地形越野發射車上，隱蔽性與機動性強，有超強的生存力。由於打擊範圍大，能涵蓋第2島鏈的美屬關島和印度洋的迪戈加西亞島，使大陸擁有能夠可靠打擊第2島鏈內美軍基地等固定目標，以及航行在西太平洋的美軍大型水面艦艇。

以彈道導彈打擊軍事基地等固定目標相對要容易些，常規導彈與核導彈不同的是精度必須更高才能發揮打擊威力。東風-26的彈頭不但配備有末端制導雷達導引頭，而且具備機動變軌的能力，可以用來打擊敵方大型水面艦艇等運動目標。

報導強調，東風-26末段速度高達18馬赫，無論是美國薩德系統或是神盾級的標準-3、標準-6防空導彈都很難攔截。由於核武使用局限性大，東風-26主要還是以常規打擊為主。而對運動中的大型水面艦艇，只要命中一枚，即使是常規彈頭，10萬噸級的超級航母也會癱瘓，其威力不可小覷。由於航母這類高價值裝備造價高昂，艦上有大量艦載機，一旦被擊沉就是極重大損失。因此對付這樣的目標，就算發射10枚換上一艘美國航母也非常划算。

(中時電子報)