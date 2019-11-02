日本辣模中村江莉香，今年2月參加結婚實境節目《突然的Marriage》爆紅，不過近日喝醉竟行為脫序，竟開直播狂親吻人夫，影片迅速在網路上傳開，也遭網友痛批是「輕浮的女人」，讓她緊急發文道歉。

中村江莉香2月參加網路結婚真人秀《突然的Marriage》，和一名男子展開30天婚姻生活，兩人更因此假戲真作交往，也立刻掀起不小話題，不過日前喝到爛醉時，竟開起直播將糗樣全都播放出去，這時聽到周遭男子說出：「這是什麼滑滑的，好滑呀」，兩人因此天雷勾動第火，直接在鏡頭面前熱吻，102秒內就親了6次，未料和中村江莉香假戲真做的現任男友，也在直播隔天證實早已分手，立刻在網路遭到撻伐。

中村江莉香值播激吻人夫影片遭撻伐。（圖／推特）

對此中村江莉香也立刻發文道歉，表示開直播是原本是想聊工作，未料黃湯下肚竟行為脫序當著鏡頭熱吻，她也強調當下兩人都醉的不省人事，兩人對此事早沒有印象，也宣稱已經跟已婚男老婆道歉，也致歉：「所有的錯都在我，是我主動親的」，隨然事後緊急滅火，但也因此丟了代言觀光的工作。

(中時電子報)