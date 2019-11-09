2020大選打得火熱，國民黨總統參選人韓國瑜與總統蔡英文戰況激烈，但現在恐怕要有第三組人馬要加入這場戰爭，親民黨主席宋楚瑜傳出將在13日宣布參選，為選情投下震撼彈！

據ETtoday新聞雲報導，知情人士透露，宋楚瑜參與大選不僅是在「救親民黨」，更因為現在情勢的客觀條件對宋楚瑜更加有利，能夠搶走更多中間選民以及淺藍的選票，更直接透露，「宋楚瑜將在11月13日宣布參選！」

(中時電子報)