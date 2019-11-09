2020大選打得火熱，國民黨總統參選人韓國瑜與總統蔡英文戰況激烈，但現在恐怕要有第三組人馬要加入這場戰爭，親民黨主席宋楚瑜傳出將在13日宣布參選，為選情投下震撼彈！
據ETtoday新聞雲報導，知情人士透露，宋楚瑜參與大選不僅是在「救親民黨」，更因為現在情勢的客觀條件對宋楚瑜更加有利，能夠搶走更多中間選民以及淺藍的選票，更直接透露，「宋楚瑜將在11月13日宣布參選！」
(中時電子報)
2020大選打得火熱，國民黨總統參選人韓國瑜與總統蔡英文戰況激烈，但現在恐怕要有第三組人馬要加入這場戰爭，親民黨主席宋楚瑜傳出將在13日宣布參選，為選情投下震撼彈！
據ETtoday新聞雲報導，知情人士透露，宋楚瑜參與大選不僅是在「救親民黨」，更因為現在情勢的客觀條件對宋楚瑜更加有利，能夠搶走更多中間選民以及淺藍的選票，更直接透露，「宋楚瑜將在11月13日宣布參選！」
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。