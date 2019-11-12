第一部史酷比冒險的非真人動畫長片即將搬上大銀幕。這是一則從未揭露的故事，關於史酷比的起源和神祕事件公司生涯的最大謎團。

史酷比必須阻止擴及全球的「狗狗世界末日」。（華納兄弟提供）

《狗狗史酷比！》娓娓道來畢生摰友史酷比和夏奇最初的相遇，以及之後青少年偵探費德、威瑪和黛芬加入他們，成立著名的神祕事件公司。史酷比和這群同伴已經偵破幾百件案子，共同經歷了許多冒險，然而如今，他們要面對最大、最具挑戰性的謎團：一場釋放地獄犬賽伯洛斯到人間的陰謀。他們必須跟時間賽跑，阻止這場擴及全球的「狗狗世界末日」，同時他們也發現史酷比被賦予一股無法想像的祕密傳承和史詩命運。

史酷比的起源和神祕事件公司生涯的最大謎團將被揭開。（華納兄弟提供）

《狗狗史酷比！》的聲演卡司包括科蕾西克萊門斯為「迪迪」（Dee Dee）配音；柴克艾弗隆為「費德」（Fred）配音；威爾佛提為史酷比的最好朋友「夏奇」（Shaggy）配音；傑森艾塞克為惡名昭彰的「迪克達斯塔德利」（Dick Dastardly）配音；鄭肯為「機器狗」（Dynomutt）配音；崔西摩根為「原始人隊長」（Captain Caveman）配音；吉娜羅卓奎茲為「威瑪」（Velma）配音；亞曼達塞佛瑞為「黛芬」（Daphne）配音；兩度奧斯卡獎提名者馬克華柏格為「藍色獵鷹俠」（Blue Falcon）配音；以及弗蘭克維爾克為「狗狗史酷比」（Scooby-Doo）配音。《狗狗史酷比！》由東尼塞爾沃執導，預計2020年5月15日在台上映。

(中時 )