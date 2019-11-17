蘇院長顏面神經麻痺。(圖/摘自蔡英文臉書影片直播)

醫師診斷為過度勞累導致病毒感染。(圖/摘自蔡英文臉書直播影片)

蘇貞昌

蘇貞昌致詞時的臉部(影/蔡英文臉書)

行政院長蘇貞昌今晚參加蔡英文全國暨台北競選總部成立大會，不過就在剛剛傳出，蘇院長顏面神經麻痺，外界關心其身體狀況問題。

行政院證實，蘇貞昌早上去醫院檢查，因為過度勞累導致病毒感染，導致顏面神經暫時麻痺，不過在開藥後，搭配適度的休息，相信很快就會好轉，閣揆健康拉警報，讓府院黨都不敢大意！

(中時電子報)