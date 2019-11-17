蘇貞昌顏面神經麻痺 臉歪照曝光 19:352019/11/17 中時電子報 丁世傑 、 林郁庭 、中時、 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇院長仍抱病前往「2020台灣要贏蔡英文總統連任全國暨台北市競選總部成立大會」站台致詞。（陳怡誠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘇院長顏面神經麻痺。(圖/摘自蔡英文臉書影片直播) 醫師診斷為過度勞累導致病毒感染。(圖/摘自蔡英文臉書直播影片) 蘇貞昌 蘇貞昌致詞時的臉部(影/蔡英文臉書) 行政院長蘇貞昌今晚參加蔡英文全國暨台北競選總部成立大會，不過就在剛剛傳出，蘇院長顏面神經麻痺，外界關心其身體狀況問題。 行政院證實，蘇貞昌早上去醫院檢查，因為過度勞累導致病毒感染，導致顏面神經暫時麻痺，不過在開藥後，搭配適度的休息，相信很快就會好轉，閣揆健康拉警報，讓府院黨都不敢大意！ (中時電子報) #蘇貞昌 #顏面神經麻痺 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇貞昌籲港府：暴力退出校園 11:552019/11/13 政治 遭疑能源政策錯誤 蘇貞昌：亂講、危言聳聽 16:442019/11/13 政治 蘇貞昌：立法院長不應由提名委員會決定 19:492019/11/13 政治 蘇貞昌：說我是酷吏我從不辯駁 20:282019/11/13 政治 《科技》蘇貞昌：精進民生公共物聯網，提升防救災決策管理 12:332019/11/14 財經 民進黨不分區立委攻防 蘇貞昌大吃敗仗 20:472019/11/14 政治 不分區卡游？蘇：不認識「洪什麼的」 09:022019/11/16 政治 蘇貞昌、卓榮泰造勢 痛批藍不分區 12:532019/11/16 政治 高雄全國競總成立 蘇貞昌陪蔡英文大進場與賴合體 17:122019/11/16 政治 蔡賴配出爐 蘇貞昌：最強組合 12:042019/11/17 政治 政治熱門新聞 韓國瑜土城聯合造勢360°空拍影片 網友看完竟哭了 - 政治 謝龍介恐退不分區 吳敦義回這3句話 - 政治 「蔡賴配」後首份台中民調 韓國瑜支持度竟然.. - 政治 蔡英文高雄競總成立空拍圖曝光 網驚呆！ - 政治 蔡英文台北造勢爆棚 庶民心驚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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