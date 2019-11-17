林志玲與日本放浪兄弟成員黑澤良平（AKIRA）17日在爸爸林繁男的故鄉台南舉辦婚禮並宴客，對她有特別意義的演藝圈好友皆受邀觀禮、喝喜酒，動人的古禮儀式與新人誓詞感動無數賓客。寇乃馨身為林志玲閨中密友，特別從北京趕回參加喜宴，也在婚禮上被逼哭的她，更從這些小細節看出兩人的超強電力，直言「志玲真的嫁對人」！

寇乃馨表示，她在古禮儀式進行時就感動到哭慘了，覺得最感人的一幕是新人講誓言時AKIRA也哭了，「志玲哭可以預料，因為她本來就感性愛哭，但當AKIRA哽咽講完誓詞，最後再用中文說謝謝妳相信我，我會讓妳成為全世界最幸福的人」時，她簡直爆哭到「全身細胞都哭掉了」，身邊的親友們也都感動哭成一片淚海，還有人哭到抽搐不止，尤其AKIRA最好的朋友更是哭爆。她說自己特別欣賞像AKIRA這種會哭的男人，因為那代表他的心很柔軟。

寇乃馨與林健寰參加林志玲婚禮獻上祝福。（寇乃馨提供）

最令寇乃馨有所感的是，「看到他們兩個站在一起，志玲就只是個普通的女孩！一般男生誰不會把志玲當成女神，像是遙不可及、摘不到的高嶺之花，很多人喜歡她但不敢去追，就怕壓倒自己的男人自尊，但AKIRA不會被她的氣勢與女神光環影響，沒有覺得她高高在上，看著她的眼神，就只是把她當成小女孩，只是他心愛的小女人、是一個他喜歡的女孩！」

寇乃馨說，林志玲本來就是個高知名度、高關注度、很不普通的女生，「但AKIRA比她更高，呈現出一種穩穩的氣場和自信，從容表現出我要疼這個女人！志玲在他面前可以當個普通的女孩，擁有普通的幸福！光看他們的互動舒服又踏實，就覺得志玲嫁對人了！女人就是要嫁給不怕我們的男人，要懂得我的好、欣賞我的好、也要能寵我！所以AKIRA一開口、一微笑，志玲就哭得唏哩嘩啦，他們之間的電力好強喔！」

寇乃馨與林志玲媽媽吳慈美合影。（寇乃馨提供）

寇乃馨送給林志玲的結婚禮物是兩人共同最愛雙子星娃娃。（寇乃馨提供）

寇乃馨說，因為老公黃國倫不能出席，但有錄了一段視頻，是黃國倫以一把1850年代的百萬古董吉他親自彈奏、夫妻合唱〈真愛一生〉一起祝福林志玲，「國倫希望他們兩人像這把吉他一樣幸福恆久遠、愛情愈來愈珍貴，如果他們願意，他也願意創作一首男女對唱情歌送他們！」由於寇乃馨與林志玲都是「雙子星控」，兩人經常互贈娃娃，她5年前就在日本買了要送給林志玲當結婚禮物的一對絕版雙子星娃娃，昨用大行李箱裝到台南，親送閨蜜，「玩具不會有多貴，但對喜歡這東西的人就知道它的珍貴！」

寇乃馨送給林志玲的結婚禮物是兩人共同最愛雙子星娃娃。（寇乃馨提供）

(中時 )