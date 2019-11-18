「第一名模」林志玲昨(11/17)偕AKIRA回台南老家辦婚禮，甜蜜幸福模樣羨煞眾人，對於她終於覓得感情歸屬，眾人皆給予深深的祝福，而近年赴陸發展、也單身許久的女星劉樂妍，看著志玲姊姊婚禮得到「啟發」，談到自己對未來婚姻及生育的計畫，除強調要嫁中國大陸人之外，還立誓「我一定會回台灣生孩子」，公開理由後惹來網友滿頭問號與罵聲。

劉樂妍微博po文。(翻攝自劉樂妍微博)

劉樂妍昨在微博及臉書po文，表示自己跟朋友討論志玲姊姊的婚禮，大讚AKIRA真的帥，但朋友卻跟劉樂妍喊話「你一定要嫁給中國人！」，她對此表示肯定，解釋自己不是歧視外國人，「我只是不喜歡他們」，擔心萬一夫妻有爭執而她不想吵架時，卻還得想英文怎麼說，因此堅決不選擇外國人當伴侶，「所以你們放心吧！我的孩子連美國籍都不可能」。

此外，劉樂妍更談到生育問題，立誓一定會回台灣生小孩，但原因卻超扯，竟是因為「我不喜歡太多人看過我的私處」，表示當初是在台北醫學院取卵子，所以就回台北醫學院生孩子，「我就希望看過我私處的醫生一個就好了，這個理由大家可以接受嗎？」，必返台生孩子的理由一曝光，讓網友大翻白眼，「我覺得這個醫生應該也在想：我不能接受」、「講得好像一堆人搶著看妳私處一樣呢」，也有人提醒她，通常取卵跟接收的醫生不會是同一位，覺得她的心願可能落空。

(中時電子報)