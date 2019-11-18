基隆市國民黨立委參選人宋瑋莉在中午前趕到選委會正式登記參選，會場湧進大批支持民眾，高聲呼喊「宋瑋莉！凍蒜！」（吳康瑋攝）

基隆市國民黨立委參選人宋瑋莉在中午前趕到選委會正式登記參選，會場湧進大批支持民眾，高聲呼喊「宋瑋莉！凍蒜！」（吳康瑋攝）

基隆市國民黨立委參選人宋瑋莉在中午前趕到選委會正式登記參選，會場湧進大批支持民眾，高聲呼喊「宋瑋莉！凍蒜！」（吳康瑋攝）

立法委員參選登記從18日開跑，基隆市國民黨立委參選人宋瑋莉在中午前趕到選委會正式登記參選，會場湧進大批支持民眾，高聲呼喊「宋瑋莉！凍蒜！」，並大力揮舞旗幟，甚至有民眾激動到眼角泛淚。現場包括顧問團總團長張通榮、議長蔡旺璉、基隆市黨部主委黃希賢、總幹事謝國樑、教授謝立功、市議員張芳麗、何淑萍、韓世昱、呂美玲等，都跟著宋瑋莉的腳步踏入會場替她打氣。

宋瑋莉表示，他們是在議會審查預算後，直接趕來登記參選，一刻都不浪費，並且她說，所有來現場的民眾及黨內同胞，都是自發性前來，因為過去三年來基隆在地市民所過的生活苦不苦，大家都心知肚明。她指出，過去幾年間，台灣陷入「國家不安定、人民不開心」的混亂社會，連國會所提出的議案，都相互矛盾，紛亂不堪

自詡為基隆母親的宋瑋莉堅定的指出，自己未來會「將一天當作三天」的來使用，並持續積極為民服務、為基隆的發展爭取最多的福利。她更指出，黨內同胞將以大團結的氣勢來拚選戰，大家也都是為了讓國家未來過得更安定，一同努力打拼。

現場記者詢問宋瑋莉，稍早國會政黨聯盟楊石城曾在登記時說，將會把票投給韓國瑜的意見，宋瑋莉2對此表示自己不方便多做評論，但她強烈懇請大家將政黨票投給國民黨，讓國民黨來實際翻轉台灣。

(中時 )