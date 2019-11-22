網紅「廣告小妹」透露，她心目中高EQ第一名女神是謝金燕(左)，而非林志玲(右)。(左圖摘自謝金燕臉書，右圖為本報資料照)

剛結婚的台灣第一名模林志玲總是被讚EQ最高女星，繼蔡康永推周杰倫比志玲EQ更高後，網紅「廣告小妹」也說，心目中的高情商女星她只認謝金燕，而且背後原因讓人心疼。

林志玲的世紀婚禮，吸引眾人目光，「高EQ女神」話題再起，「廣告小妹」凡槿也在臉書發指出，女星高情商她只認「姐姐」謝金燕，因為她走過車禍、走過那款父親、走過不被認可、走過生下孩子卻不能聽孩子在外叫一聲媽媽，忍下這麼多不口出惡言繼續勇敢向前，讓人敬佩。

廣告小妹說，我們習慣了對人生勝利組降低標準，例如：她貌美如花、出身良好，脾氣還那麼好真是太棒了！情商好高！「確實挺棒的，但不代表那是高情商，被愛包圍和逆風成長，生存難度真的不同，給她換個成長環境，髒話就跑出來了」。廣告小妹認為，庶民高情商的比例蠻高的，就像服務業面對奧客，內心雖然草泥馬奔騰，但仍要繼續禮貌回應，被主管羞辱後，還能為了家計奉上笑臉，「你們都很棒」。

網友則紛紛回應「真的～高手在民間啊～」、「服務業情商真的高過川劇變臉藝術！」、「一切都是為了生存啊」、「兩個都不簡單，都值得學習」；也有人說「不管，一樣是姐姐，一樣是美腿，我還是站在志玲姐姐這一邊的」。

(中時電子報)