李靚蕾低胸禮服，網友評價兩極。(摘自李靚蕾IG)

台灣第一名模林志玲舉辦世紀婚禮，除了新娘本人美呆，晚宴現場眾星雲集也很吸睛。相較於小S的低調褲裝，王力宏妻子李靚蕾昨晚難得展露性感，一襲深V爆乳裝，不僅大露香肩，還送上低胸深溝，傲人雙峰呼之欲出，不過網友評價兩極，不少網友驚呼好美，但也有網友批評「真的很討厭別人結婚穿袒胸露乳的…路轉黑了」。

李靚蕾在IG發文「終於等到這ㄧ天，好為你們開心，Congratulations dear 志玲 & Akira，永浴愛河，早生貴子」，並秀出與新郎新娘的合照。林志玲身穿削肩粉嫩蕾絲禮服，仙氣十足；李靚蕾則難得性感，寶藍色的露肩禮服，不僅合身剪裁嶄露纖細腰身，最吸睛的莫過於胸前的深V爆乳，傲人上圍一覽無遺。

網友則紛紛留言「二嫂好美」、「這腰完全看不出已生三個了啊！」、「真的好瘦」、「美翻天了」；但也有網友說「二嫂，你是否也太漂亮，太搶了啦，下次去人家婚禮要注意啊！」、「妳有沒有禮貌啊～太失控了吧」、「真的很討厭別人結婚穿得袒胸露乳的…可以給別人尊重嗎？全世界就你最好看就你有胸？本來還挺喜歡你的，路轉黑了」。

據了解，王力宏與林志玲有多年交情，但王力宏昨天不克出席，由妻子李靚蕾代表到場祝賀。

(中時電子報)