宥勝的老婆「蕾媽」穿上宥勝的長版上衣後，剛好可以蓋住褲子。(圖/摘自宥勝之旅臉書)

女性朋友生理期時，最怕經血外露，尤其白色褲子更令人尷尬，因演「犀利人妻」一炮而紅的男星宥勝，近日在臉書分享老婆逛賣場時發現褲子沾到血，結果宥勝當下的一個舉動被大批網友讚爆，但他卻自嘲「不是真男人」。

宥勝在臉書PO照發文，「蕾媽褲子沾到血，我直接說，我衣服夠大，跟妳交換，於是在我穿上她的短短小衣後，她開心的說要幫暖男拍照」。原來是宥勝的老婆「蕾媽」逛賣場時發現白色褲子沾到經血，結果宥勝立馬決定，把自己的上衣跟老婆交換，從照片中可見，宥勝的綠色長版上衣，長度剛好可以蓋住老婆的褲子，宥勝則是穿著老婆的粉色短版上衣。

宥勝的貼心舉動被大批網友讚爆，紛紛留言「真的好暖、好棒、好聰明」、「還好你夠苗條」、「超級貼心，標準的暖男」、「太暖了，立刻轉頭問老公是否也願意為我這樣做」、「別人的老公永遠不會讓人失望」。

不過宥勝自己卻說「這種事其實還好吧？如果願意跟妳換褲子才是真男人啊！」並在文末標註「覺得當女人辛苦」、「對不起我不是真男人」、「老婆我愛妳」的字句更讓網友感動。

(中時電子報)