韓粉在PTT發文宣布，韓國瑜已經吹起反攻的號角。

國民黨總統候選人韓國瑜近來飽受民進黨的攻擊，豪宅案、砂石疑雲，再加上國民黨黨內的不分區之亂，被打得左支右絀；但韓國瑜一句「呼籲韓粉抵制民調」，把整場選戰打回原點。

一位韓粉在PTT發文表示，韓國瑜這次的操作直接把民調「鎖起來了」！讓民進黨完全看不清現實的風向，就像是夜戰一樣！韓粉大軍左欺敵、又欺敵，再來就是夜襲的最後四句「只等那信號一亮、只等那信號一響，我們就展開閃電攻擊，打一個轟轟烈烈的勝仗！」再配合國民黨最強操盤手蔡正元的幫忙下，民進黨將吞下有史以來最莫名的敗仗！明年將會證明國民黨鐵票部隊的厲害！

但這位韓粉的勝利宣言卻遭PTT網友的恥笑，「韓導怕得痔瘡怕成這樣」、「明年八德開夜市，我也會幫忙的」、「反攻好久了」、「一下黃金交叉一下反攻號角，真累」、「好了啦，明年夜市記得參加」，言論之惡毒，讓人不忍直視。

(中時電子報)