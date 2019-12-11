自從美中貿易戰以來持續擔憂稀土受制於中國大陸後，美國軍方計劃出資建設稀土加工設施，以確保稀土原料在美國國內的供應，這將是美軍自第二次世界大戰曼哈頓計畫製造出第一顆原子彈以來，美軍方對商業規模稀土生產進行的首筆金融投資。

路透引述獨家獲得的美國政府文件報導說，這是為避免稀土礦受制於中國大陸，導致用於生產軍事武器和關鍵軍用電子產品的材料出現短缺。

報導說，美國總統川朗普今年早些時候下令要求軍方更新稀土供應鏈，並警告軍方說，依賴其他國家獲取這種戰略性礦物可能危及美國國防安全。

路透表示，中國大陸目前佔有全球最大的稀土加工產量，曾威脅要停止向美國出口此種用於高科技電子零件內的戰略礦產，做為解決雙方貿易糾紛的武器。

正在阿拉斯加開發稀土專案的UCore稀土金屬公司執行長麥肯錫(Jim McKenzie)表示，美國稀土工業需要大量政府扶持才能與中國大陸競爭，這不僅是錢的問題，它更需要政府的全面支援。

政府文件顯示，美國軍方負責武器彈藥的部門上月曾向礦商徵詢建設重稀土試點工廠的成本。重稀土是一種罕見的專用礦產，在軍火產業中非常緊缺。

據瞭解情況的消息人士透露，接到徵詢的公司包括UCore、德州礦產(Texas Mineral Resources Corp)，以及萊納公司(Lynas Corp)與民營企業藍線企業(Blue Line Corp)的一家合資公司。

(中時電子報)