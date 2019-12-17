國民黨總統參選人韓國瑜，雖民調不斷落後，基層支持者「韓粉」卻堅定不移，就連前行政院發言人、傳播學者胡幼偉也對韓勝選始終充滿信心，更獻策表示，如今鐵了心要投韓或總統蔡英文的人都難以改變，能夠爭取的就是仍在思考的中間選民；韓陣營與其猛攻民進黨的短處，不如為大家具體勾勒當選後的「美麗新願景」，如此蔡政府立刻就被比下去了。

胡幼偉在臉書發表《美麗新願景》，寫道：「現在很多人在討論，在最後決戰階段，老韓這邊應該用什麼策略贏得最後勝利。我聽到的聲音，多半是猛攻民進黨的各類嚴重問題。我贊成。今天上午，我自己也寫了一篇痛斥暗黑勢力的稿子。不過，往深一層看，我認為，時間走到現在，很多人已鐵了心要投韓或投蔡。除非還有什麼重大狀況，剩下的問題，就是如何讓那些會去投票，但還在思考要投誰的中間選民，能夠在這段剩下的時間內決定支持老韓。」

胡幼偉進一步表示：「其實，不只是中間選民，事實上所有選民多多少少都會問自己一個很現實的問題：選誰，對我有什麼好處？再放大一點來說，對我們這個國家有什麼好處？如果有正面的明確答案，就有了決定支持誰的紮實基礎。關於這一點，老韓提出了台灣安全、人民有錢的大方向承諾；我們也幫他整理出韓國瑜的十大庶民政見。但我進一步建議，在未來的三場公辦政見發表會、一到兩場的候選人電視辯論會，以及大型造勢活動中，老韓應該用庶民語言，稍微更具體地描述一下，他當總統後，大家的生活和國家的運作，會是一番什麼樣的新面貌。」

不僅如此，胡幼偉指出：「蔡政府執政了快四年，大家過的是什麼樣的日子，人民身處其中，都很清楚了；老韓上來後，在哪些方面馬上會有改變？可不可以具體的說一說？讓大家的願景，變得更明確，讓中間選民知道，老韓當總統後，哪些正面的、美好的事情就會發生；再投蔡，就不會有那些美好的改變。有了這樣的認知，這一票投韓，就是順理成章的事了。」

胡幼偉痛批：「蔡英文不拿政績競選連任，只拚命搞負面選舉抹黑老韓，她的策略，不是試圖展現『我比他更好』；而是想要藉由抹黑對手，讓大家建構『他比我更糟』的印象。這其實是很笨的策略。就算把老韓抹黑到某種程度，也沒辦法證明自己到底有什麼值得稱頌的優點！看明白這一點後，老韓只要能說清楚，他上台後，會在哪些方面做得比蔡政府好很多倍，多數民眾自然就再無懸念，確定自己支持老韓，是正確的決定！」

綜觀以上，胡幼偉獻策：「所以，在這最後階段，不但猛攻蔡英文，是一種攻擊策略，多描述新政府新時代的美好景象，其實也是一種凌厲的攻勢。我謹提出這項建議供老韓參考，也跟大家分享我的看法。」

(中時電子報)