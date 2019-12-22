行政院長蘇貞昌今日上午出席新北市金山區中角灣國際衝浪基地啟用典禮，並接受媒體訪問時回應，國民黨提名總統候選人韓國瑜提出恢復特偵組的想法，但特偵組是在馬王政爭後廢除的，如果對司法制度沒信心，應該要改革，而不是以為成立什麼單位就可以解決問題。

韓國瑜於日前總統政見發表會時，表示未來如果當選總統，將恢復特偵組，調查高雄市負債3300億的原因以及前瞻計畫8800億有沒有人謀不臧的弊案。

蘇貞昌今日出席活動時，稱讚新北市長侯友宜專心市政，表示過去曾和侯友宜在中央合作愉快，並指出若選舉就變成仇人，那朋友會越來越少，也說人可以競爭也可以合作，頗有拉攏侯友宜之意。

蘇貞昌接受訪問時表示，昨日高雄挺韓、罷韓大遊行，有十幾萬人參加，正反意見不同的人卻這麼和平，可見台灣的民主成熟和人性的善良積極。

(中時 )