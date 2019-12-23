伊朗全境上月爆發抗爭數日後，最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）似乎感到不耐，他召集所有高階安全部門與政府官員會商並下令，不擇手段遏止抗爭。

這道命令獲得與最高領導人關係密切的3位核心消息人士和第4位官員的證實，展開自1979年伊斯蘭革命（Islamic Revolution）以來對抗議者最血腥的鎮壓。

11月15日掀起的暴動不到兩週期間內，大約1500人死亡，這個由3位伊朗內政部官員提供的死亡人數，當中包括至少17名青少年與約400名婦女，以及數名安全部隊成員與員警。

1500人死亡遠高於國際人權團體與美國統計的數據，國際特赦組織（Amnesty International）12月16日公布的報告指出，死亡人數至少304人；美國國務院發表聲明說，估計有數百伊朗人喪命；另有報告指出死亡人數可能超過1000人。

路透社報導，他們掌握的數據，是由兩名官員綜合安全部隊、太平間、醫院與法醫室提供的資訊。

至於鎮壓的命令是否由哈米尼及11月17日的會商下達，伊朗政府發言人不予置評，伊朗駐聯合國代表團也不願就報導回應置評請求。

(中央社)