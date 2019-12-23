美空軍MH-139A 灰狼直升機開始服役

美國空軍周四起開始接收首架新式波音公司MH-139直升機，用以取代服役近50年的老舊UH-1N休伊(Huey)直升機。這架新型直升機同時也被命名為「灰狼」(Grey Wolf)，這架直升機擊敗洛馬公司UH-60黑鷹直升機，也成為首款只有美國空軍在使用的機種，預計這次的替換計劃將購入84架。

據《防衛新聞》報導，空軍全球打擊司令部負責人蒂莫西．雷（Timothy Ray）將軍在12月19日在佛羅里達州杜克機場(Duke Field)舉行的首架MH-139交付儀式上，宣布了這架新式直升機的名稱。

這項合約是波音公司在2018年9月以23.8億美元的價格得標，波音使用的是意大利李奧納多公司製造的商用AW-139直升機為基礎，將它改型為軍用版，因此開發的價格比另一競爭者洛馬公司所屬西科斯基公司的黑鷹版報價低了許多，讓空軍的整個替換休伊直升機的計劃節省17億美元。

目前波音公司已經獲得了3.75億美元的首批4架量產訂單，同時對相關的裝備進行整合，4架直升機預計在2月交付完畢。

報導說，空軍計劃先購買84架灰狼直升機，它將執行多種軍事任務，包括防衛洲際彈道導彈基地空域，與搜尋、營救等用途。灰狼直升機滿載人員為9名，巡航速度可達135節，飛行時間至少3小時，航程超過225海里。

(中時電子報)