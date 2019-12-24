一名外送員在臉書社團《UberEats 台灣》貼出客人的奇葩訊息。（截自臉書社團《UberEats 台灣》）

美食外送員這行業不但風險高，三不五時還會遇上意想不到的怪現象。一名外送員分享自己的經驗，有客人要求把餐點放門口就好，原因是「我沒穿衣服」，讓這名外送員看了相當傻眼，立馬回2字：三X！

外送員天天接觸不同客人，各種奇怪現象也不少。曾有外送員送炸雞到檳榔攤，打電話沒人接，卻聽到店內傳來「清脆的拍掌聲與女子的高聲獨唱」；也有外送員遇上，明明已經信用卡付費，還要給現金的客人。

一名外送員在臉書社團《UberEats 台灣》發文：「各位外送員辛苦了，我怕她遇到什麼危險，只好破門而入了」，並附上一張與客人對話的截圗。截圖顯示，客人先傳訊「餐點放門口就好」，接著又補一句「我沒穿衣服 不要進來看喔」，原PO看了相當傻眼，回覆該客人「…….三X」。

網友看了也哈哈大笑，紛紛回應「是福還是禍」、「搞不好對方是男的」、「要就進來不要只看」、「看完有後悔破門而入嗎」。

(中時電子報)