金融業助攻，超商會員APP功能大進化！除了能行動支付、累積點數，現在還能無卡提款！國泰世華擴大數位金融O2O場域，攜手萊爾富超商推出「Hi ATM」服務，於萊爾富會員APP「Hi-Life VIP APP」中植入銀行服務功能，除了能讓超商會員於APP中，了解國泰世華ATM的最新功能、精選銀行產品及申辦等服務，還可以直接透過APP使用國泰世華的無卡提款服務，點點手指便可完成交易。即日起至2020年1月31日，持國泰世華或他行金融卡於「Hi ATM」中完成首次綁定，即享免費咖啡，完成ATM指定交易更再享Hi 點10倍送優惠！(每月最高4,000 Hi點回饋)

國泰世華與萊爾富針對便利客戶的服務積極推陳出新，在看好超商會員經濟商機發展下，本次雙邊合作推出創新的「Hi ATM」服務。萊爾富會員可在「Hi-Life VIP APP」中看見一個國泰大樹icon的「Hi ATM」專區，點進去後便可享有多項金融服務，包括國泰世華銀行 ATM功能的說明、國泰世華信用卡及KOKO數位帳戶的線上申辦，且於此專區綁定國泰世華金融卡後，卡友更可直接透過「Hi-Life VIP APP」使用無卡提款功能，提供會員更多元便利的金融服務管道。非國泰世華銀行卡友，仍可持任一家銀行金融卡點選「Hi ATM」完成綁定，日後在萊爾富門市內的國泰世華ATM完成指定交易隨贈Hi點，參加萊爾富的會員累點活動。

為建構完善的金融服務生活圈，國泰世華銀行目前全台包含離島金門澎湖，共設置近4,400台ATM，通路涵蓋分行、超商及捷運，佈點遍及大街小巷。並積極強化硬體設備、開發新功能優化體驗，自2018年開始大量佈置零錢機和QR CODE模組，以便捷ATM交易使用體驗。為延伸金融服務的更多可能性，今年持續擴充無卡服務使用場域，開放萊爾富超商會員於超商APP也可進行國泰世華無卡提款設定。除此之外，國泰世華亦針對大台北地區特定的ATM據點透過最新人臉辨識技術推出「ATM刷臉提款」，未來民眾即便沒帶錢包也沒帶手機，到ATM靠臉也可提領現金。

歡慶「國泰世華x萊爾富Hi ATM」服務上線，即日起至2020年1月31日止推出好禮雙重奏:

第一重: 持國泰世華或他行金融卡於「Hi ATM」中完成首次綁定Hi ATM累點帳戶，即可獲得Hi café大杯熱拿鐵兩杯（市值NT$110元，限量1,000名，送完為止）

第二重: 於活動期間內完成金融卡綁定後，使用「Hi-Life VIP APP」至「萊爾富門市內」的國泰世華ATM完成提款、存款或轉帳等指定交易即可獲得點數回饋。每筆跨行或無卡提款交易即回饋Hi點1,000點，每筆自行交易回饋Hi點500點，每月最高享4,000點回饋（Hi點200點等同於現金1元），可在萊爾富門市直接折抵消費。

(中時電子報)