80年代演出瓊瑤劇《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》等劇的女星谷音，1988年更以《庭院深深》拿下金鐘影后，她1990年隨前夫移民美國，這次為力挺韓國瑜特地返台投票，沒想到1/11總統大選結果公開，韓狂輸265萬票，谷音不但落淚，更在臉書崩潰痛罵：「自私貪腐下地獄」。

谷音臉書po文。(翻攝自谷音臉書)

2020總統大選韓國瑜慘敗，讓許多韓粉無法接受，其中包含藝人谷音，為了投韓一票從美國返台的她，曾說韓國瑜是唯一知道庶民訴求的總統候選人，而1/11當天，谷音也在臉書開直播跟粉絲一起看開票，沒想到韓國瑜票數差距逐漸拉大，讓她一度急哭大喊：「怎麼辦啊？」。

而當結果大致抵定後，谷音心痛連發兩文，大嘆心裡淌血「這是怎麼了？老天不疼惜了嗎？」，也忍不住怒罵「自私贏了無私，貪腐贏了清廉，骯髒贏了乾淨，謊言贏了真實，沒心贏了良心，邪惡贏了善良」，暗諷蔡英文「骯髒的贏了」，要她的支持者不要再抱怨生活、收入、業績以及失業，自勉「黑暗只是暫時贏了光明」，最後不忘飆罵「自私貪腐下地獄」，情緒相當激動。

(中時電子報)