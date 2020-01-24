梅根老爸湯瑪斯

「我好忌妒查爾斯．．．我哭了！」繼女兒梅根和女婿哈利王子透過媒體拋出震撼彈，獲得女王允許，淡出英國王室核心成員行列，遠走加拿大後，75歲的湯瑪斯（Thomas Markle）也接受了第五頻道（Channel 5）專訪，和盤托出爆炸性內幕。

據《每日郵報》（DailyMail）23日報導，湯瑪斯說，雖然他因為動心臟手術，沒能參加女兒的婚禮，但後來還是在電視上看到美麗的女兒出嫁，他好希望，將女兒交給哈利的是自己。而這是自從梅根和哈利脫英後，他首度公開深談女兒女婿的種種。

湯瑪斯在90分鐘的紀錄片中，詳述了和女兒鬧翻的經過，並痛批哈利，行為像個敏感的12歲屁孩。自從2018年5月梅根結婚後，湯瑪斯就沒和她說過話。此外，他也說，女兒和女婿的行為令人難堪。

另一方面，湯瑪斯在訪談中除了滿心驕傲，秀出梅根出生時的照片外，還強調她不但是個「美人胚子」，也是他生命中最特殊的人。接著他拿出自己孩提時的相片，開玩笑說：「我看起來像哈利……不過比較好看。」

梅根與哈利王子婚禮

隨後他話鋒一轉，直指梅根夫妻虧欠他。「王室虧欠我、哈利虧欠我，梅根也虧欠我。我經歷了這一切，應該得到回報。我女兒告訴我，等我老了，她會照顧我。而我現在已經老了──也是照顧老爸的時候了！」

雖然外孫亞契已經8個月大，但湯瑪斯還沒見過小寶貝，這位退休的好萊塢燈光師說，他和女兒的關係「很複雜」。湯瑪斯堅稱，對他們來說，他根本不存在，「可是不管哈利了不了解，如今他都是我的家人，而我也是他的家人。我們應該要說話」。接著他強調，哈利不再是12歲的孩子了，「沒有權利這麼敏感」。

湯瑪斯和梅根的母親多莉雅早在1980年代末離婚，而上次他與女兒通電話，是在她婚禮前幾天。

(中時電子報)