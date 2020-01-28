武漢肺炎持續蔓延，大陸衛健委今天召開記者會，證實新型冠狀病毒除了飛沫傳染，也會透過接觸傳播，值得注意的是，部分重症病患不一定會發燒。

根據人民日報報導，大陸衛健委公布《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》第四版指出，新型冠狀病毒除了主要經呼吸道飛沫傳播，也可經接觸傳播。潛伏期一般3-7天，最長不超過14天；老年人及有基礎疾病者感染後病情較重，兒童及嬰幼兒也有發病，多數患者預後良好，兒童病例症狀相對較輕；新型冠狀病毒與SARS同源性達85%。

值得注意的是，一般認為感染後發燒為最主要症狀，不過方案新發現，重症患者病程中可能只出現中低溫度的發燒，甚至沒有明顯發燒；少數患者會有鼻塞、流鼻涕、腹瀉等症狀。此外，病毒對紫外線和熱敏感，56℃的高溫以及包括乙醚、75%乙醇、含氯消毒劑、過氧乙酸和氯仿等脂溶劑都可有效消滅活病毒。

(中時電子報)