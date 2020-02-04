武漢肺炎疫情攪局，原本該擠滿陸客的泰國渡假勝地普吉島如今淪為空城。

武漢肺炎疫情升溫，陸客禁出團，泰國觀光業拉警報。

路透社報導，往年農曆春節期間，泰國渡假勝地普吉島舊城區通常會擠滿大陸觀光客，他們甩開寒冬，遠赴這個熱帶國家歡慶新年，不過今年街道上觀光客人潮卻稀稀疏疏，多數人還戴著口罩。

武漢肺炎疫情爆發，泰國普吉島街道上，觀光客開始戴上口罩。（圖／路透社）

經營紀念品店的阿桑納（Ausana Akaradachakul）在店內「等嘸人」，她說疫情的影響非常大，新聞報導沒幾天，大陸觀光客明顯變少，「大概70%都不見了。」

普吉島是繼曼谷之後，泰國最受歡迎的旅遊勝地，對於大陸觀光客來說尤其具有吸引力，光是去年，普吉島就吸引了1,100萬陸客到訪。

但是武漢肺炎疫情爆發，北京當局發出旅遊禁令，泰國觀光局預估，陸客不來恐讓泰國旅遊業損失15.2億美元（約新台幣460億元）收入。

不只流失大陸客，武漢肺炎疫情也影響泰國國內旅遊，本地人猶豫要不要在節日上街慶祝，攤販Parichart Chaengmanee戴著口罩表示，「這裡幾乎沒什麼觀光客了，連泰國遊客都很少。」

(中時電子報)