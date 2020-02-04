近日全台因為武漢肺炎引起的恐慌，讓民眾到處瘋搶口罩，但事實上一般人根本不需要戴口罩。有醫師就分享了一個感人的故事，最後他也呼籲，「將口罩留給真正有需要的人吧」。

臉書《吳昭寬醫師－耳鼻喉科的大小事》分享了一則故事，一名60歲的阿姨日前被確診為突發性耳聾，需要在黃金時間內規律地施打耳內類固醇，不過某天門診，這名阿姨卻氣喘吁吁的跑進門診，並說，「好險趕上，差點就要錯過了！」

醫師吳昭寬一問之下才得知，原來近日醫院會規定病患戴口罩才能入內，但這位阿姨家裡沒有，在附近連續找五、六家超商都買不到口罩，眼看門診時間快結束，阿姨直接詢問醫院保全可否通融，但保全不放行，希望阿姨體諒政策。

這位阿姨表示，正當她在門口不斷徘徊、詢問哪裡可以買到口罩時，一名善心人士拍拍她的肩，「這口罩給你，趕快進去，看病比較重要」，甚至連要付錢，對方都不收。

吳昭寬補充，「說到這裡，阿姨眼裡泛著淚光，連說了兩次：好險遇到貴人！」。最後，他也強調，口罩有限，將它留給有需要的人吧，其實人少的時候，真的不需要一直戴口罩。

(中時電子報)