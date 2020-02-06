雲南大理市政府強行攔截外省訂購口罩並拒不退還，6日在大陸網上激起眾怒，數十萬線民同聲飆罵「不要臉」，雲南網民則怒批「段王爺的臉都被丟光了」。為此雲南省政府已通報批評大理市的做法，並責令立即返還徵用醫療物資。也有網民透露，傳聞口罩被搶的不只重慶、湖北，還有四川、貴州、浙江、河南等多起，這次搶重慶是踢到鐵板了。

據《央視新聞》報導，雲南省應對疫情工作領導小組指揮部對大理市政府及衛生健康局徵用疫情防控物資予以通報批評稱：近日大理市衛生健康局對雲南順豐速運有限公司大理分公司承運的發往重慶市的口罩實施「緊急徵用」。該做法嚴重影響了兄弟省市防控疫情的工作和與兄弟省市人民的感情，現決定對大理市政府、大理市衛生健康局進行通報批評，責令立即返還被徵用的物資。

由於近期武漢疫情擴散，大陸各地醫療物資出現短缺現象。重慶與湖北黃石向雲南廠商緊急採購的口罩，在運經大理市時遭當地官方以「檢查」為名予以攔截後徵用，事後貨主發文向大理討要卻不得要領。大理市政府回應稱，這是因為疫情防控物資極度緊缺，根據有關法規，決定對雲南省瑞麗市發往外省的口罩，「依法實施緊急徵用」。

《央視新聞》還指出，經向大理市查詢，徵用口罩已全部發放到申領的房地產協會與物業管理協會下屬的71家物業管理公司，供其保安、保潔等一線物管人員使用。

雲南大理強行徵用疫情防控物資一事5日在網上曝光後，引起網民熱議，相關2則話題同時進入微博熱搜排行前10名。在大陸各地民眾與醫療院所都在排隊或等待口罩等緊缺醫療物資之際，雲南省政府也立即通報批評大理市政府的強盜做法，要求大理立即返還。大理市則回應稱，對於扣留重慶口罩一事誠懇道歉、嚴肅處理，並返還口罩。

網民對於大理市強行徵用外省醫療物資的做法也爆出大量批評，有數十萬條評論給予批評譴責，其中數萬條同聲飆罵「不要臉」、「段王爺的臉都被丟光了」。另有網友則認為「雲南不護短，很好」，但只是「通報批評」實在太不痛不癢了，應對主要責任者「撤職或者開除處理」，「尤其是前線人員緊急關頭，你的徵用很有可能導致醫護人員和普通民眾的感染，你成為間接的兇手」。

微博上的網民還指出，「其實四川、貴州、浙江、河南都有口罩被搶，他們找誰說去？這次搶重慶，那是踢到鐵板了！我重慶人民就是又剛又烈，不欺負別人，也不能被別個欺負！！」

(中時電子報)